Разрешенные спортивные мероприятия Подмосковья в нерабочие дни пройдут без зрителей

Москва, 23 октября. Проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий приостанавливается на период с 28 октября по 07 ноября в период нерабочих дней. Об этом министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов написал в Instagram.

Отмечается, что исключения составят согласованные с Роспотребнадзором спортивные мероприятия, которые будут проведены без зрителей с соблюдением всех санитарных норм, заявил министр.

По словам Абаренова, во время нерабочих дней в Московской области будут закрыты физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Он отметил, что занятия спортом на свежем воздухе не запрещаются.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным ввел в регионе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На это время закрывается работа ресторанов, кафе и столовых, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.