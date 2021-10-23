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Гендиректор «Олимпийского» Юрий Гурецкий скончался после COVID-19

  /   Обновлено: 23 октября 2021 03:57
Общество
Гендиректор «Олимпийского» Юрий Гурецкий скончался после COVID-19
wikipedia.org  /  Mister No / CC BY 3.0

Москва, 23 октября. Генеральный директор столичного спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий умер в возрасте 50 лет. Об этом говорится на сайте группы компаний «Киевская площадь».

Гурецкий скончался от осложнений после заражения коронавирусом. Подчеркивается, что он возглавлял «Олимпийский» на протяжении многих лет, был другом для многих сотрудников спорткомплекса и внимательным руководителем.

Согласно сообщению на сайте, Гурецкий умел поддерживать хорошую атмосферу в коллективе. Он был редким профессионалом дела и достойным человеком, подчеркивается в письме. Руководство и коллектив группы компаний «Киевская площадь» выразили соболезнования родным и близким директора «Олимпийского».

Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпийских игр 1976-го года в Монреале в составе сборной СССР по баскетболу Андрей Макеев умер в 69 лет. Об этом в середине сентября информировал баскетбольный клуб «Зенит».

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