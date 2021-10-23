Автосервисы Москвы будут работать удаленно в нерабочие дни

Москва, 23 октября. Долгие нерабочие дни объявили на территории Москвы и Московской области. Они продлятся с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее решение было принято из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом.

Многие представители автомобильного бизнеса пока не понимают, как отразится на них этот период. Автосервисы собираются работать удаленно. Они будут выдавать машины на парковке у мастерской. Этой информацией поделились «Известия».

Пресс-центр Fit Service заявил, что больше 80% работников станций в Москве и Подмосковье прошли вакцинацию. На всех сервисах есть средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Если есть необходимость, то работники компании могут принять клиентов дистанционно через онлайн-заявку на сайте или в приложении.

Ранее стало известно, что порядка трети россиян собираются работать в период с 30 ноября по 7 октября. Среди них преобладают сотрудники продовольственной розницы, медики и другие.