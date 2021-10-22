Ракова заявила об отсутствии позитивных изменений с COVID-19 в Москве

Москва, 22 октября. Рост заболевших COVID-19 в российской столице зафиксирован уже шестую неделю подряд. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, ограничительные меры в столице будут введены только с 28 октября, поэтому никаких позитивных изменений в эпидемиологической ситуации в городе ни сегодня, ни в ближайшие сроки ждать не приходится. Она отметила, что увеличение числа заражений коронавирусом нагружает всю медицинскую систему. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Ракова с сожалением заявила об установлении антирекорда в Москве. В городе зафиксировали более восьми тысяч зараженных за сутки. Без введения мер не видится возможным снизить рост заболеваемости, заключила заместитель мэра.

Ранее Ракова отмечала, что веденные в Москве нерабочие дни продлятся вдвое дольше среднего инкубационного периода дельта-штамма коронавируса и позволят улучшить ситуацию с пандемией в городе.