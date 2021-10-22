Каршеринг сбил самокатчика на пешеходном переходе в Москве

Москва, 22 октября. Женщина за рулем каршеринговой машины сбила мужчину, который переезжал дорогу по пешеходному переходу на арендованном электрическом самокате. Происшествие случилось в Москве на Новогиреевской улице.

Медики доставили пострадавшего в больницу. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Специалистам предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия. Соответствующей информацией поделился источник. В Сети также появилась видеозапись с места аварии. Пострадавшим является мужчина 1989 года рождения.

Страшная авария ранее также произошла в российской столице. Водитель за рулем легкового автомобиля наехал на женщину с коляской. В Сети опубликовали видео с места инцидента. Происшествие случилось на Домодедовской улице.