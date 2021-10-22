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Власти Москвы будут проверять соблюдение ограничений на концертах по снимкам из соцсетей
Общество
Власти Москвы будут проверять соблюдение ограничений на концертах по снимкам из соцсетей
Федеральное агентство политических новостей  /  Комкова Вероника

Москва, 22 октября. Фотографии, сделанные на концертах и опубликованные в социальных сетях, будут использовать для проверки соблюдения санитарных требований в Москве.

Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Аналогичные методы будут применять для контроля за соблюдением санитарных требований в заведениях общественного питания и торговых центрах.

«Здесь в помощь и камеры видеонаблюдения, и социальные сети. <...> Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи», — рассказал Немерюк.

Во всех крупных торговых предприятиях российской столицы установлены камеры, согласно паспорту безопасности. В случае инцидента правоохранители могут просмотреть записи и зафиксировать нарушения.

Как сообщалось ранее, количество контролеров в общественном транспорте на период нерабочих дней в Москве увеличат в три раза. Сотрудники будут проверять соблюдение масочного режима.

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