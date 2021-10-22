Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 17:28
17:25
Происшествия
Видео устранения последствий урагана на Красной площади появилось в распоряжении ФАН
17:24
Происшествия
Волгоградец получил 4,5 года колонии за торговлю людьми
17:24
Общество
Стилист Хромченко нашла идеальный способ скрыть живот полным женщинам
17:23
Общество
Ушел из жизни бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов
17:21
Общество
Певица Адель хранит в фоторамке жвачку Селин Дион
17:21
Общество
Петербургские чиновники разрешают введение в эксплуатацию недостроенных объектов
17:20
Общество
Кейт Уинслет и Марион Котийяр пополнили актерский состав байопика о Ли Миллер
17:19
Политика
Глава минобороны Британии признал уязвимость НАТО перед новейшими российскими ракетами
17:18
Общество
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса из-за непогоды
17:18
Политика
Немецкий политик Вебер: Путин превратил поставки газа в ЕС в «политическое оружие»
Все новости

Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса из-за непогоды
Общество
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса из-за непогоды
pxhere.com

Москва, 22 октября. Резкое понижение температуры воздуха в два раза зафиксировали в Москве из-за ухудшения погодных условий. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров в российской столице опустились с 14 до 7 градусов за 30 минут. Причиной этого стали штормовой ветер и ливень, которые обрушились на Москву в пятницу, 22 октября.

«Температура в Москве "рухнула" в два раза за полчаса - с 14 до 7 градусов», — заявил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Порывы ураганного ветра ранее сорвали строительные леса и зубец со стены Кремля в Москве. В некоторых районах города вырванные из земли деревья перекрыли проезжую часть. Сведений о пострадавших во время непогоды не поступало. Скорость ветра в городе местами достигает 20 метров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса из-за непогоды
москва температура ураган
Комментировать