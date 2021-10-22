Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса из-за непогоды

Москва, 22 октября. Резкое понижение температуры воздуха в два раза зафиксировали в Москве из-за ухудшения погодных условий. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров в российской столице опустились с 14 до 7 градусов за 30 минут. Причиной этого стали штормовой ветер и ливень, которые обрушились на Москву в пятницу, 22 октября.

«Температура в Москве "рухнула" в два раза за полчаса - с 14 до 7 градусов», — заявил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Порывы ураганного ветра ранее сорвали строительные леса и зубец со стены Кремля в Москве. В некоторых районах города вырванные из земли деревья перекрыли проезжую часть. Сведений о пострадавших во время непогоды не поступало. Скорость ветра в городе местами достигает 20 метров.