Жюри World Travel Awards назвало Москву лучшим туристическим направлением в Европе

Москва, 22 октября. Москва удостоилась двух наград на престижном международном конкурсе World Travel Awards. Об этом сообщили представители пресс-службы комитета по туризму российской столицы.

Москва заняла первое место в категориях «Лучшее туристическое направление. Город» и «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе». Вторую награду получил Мостуризм. Жюри также присудило премию Санкт-Петербургу как лучшему городу для изучения исторического наследия и сити-брейка — короткой поездки по городам.

Премии World Travel Awards вручаются с 1993 года. Они считаются самыми престижными в туристической отрасли. Отмечается, что в 2020 году российская столица также стала победителем премии, обойдя Рим, Венецию, Барселону, Лондон и Париж.

Как сообщалось ранее, московский трамвай получил премию Global Light Rail Awards в номинации «Проект года». Жюри конкурса отметило масштабы развития трамвайной системы и функции, доступные для пассажиров.