Блогер из Москвы с помощью подписчиков купила квартиру живущей в бочке пенсионерке

Москва, 22 октября. Московский блогер Елена Тришина попросила своих подписчиков помочь ей в сборе денежных средств на покупку квартиры для пенсионерки из Омска.

Пенсионерка Светлана Чернова 35 лет жила в приспособленной под жилище цистерне. О приобретении квартиры местная жительница рассказала в пятницу ТАСС.

«Все, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Все очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог», — поделилась Чернова.

Раньше женщина проживала в заводском общежитии, однако после закрытия предприятия была вынуждена переехать в «бытовку» без воды, тепла и электричества. Зимой она отапливала помещение буржуйкой. Однако теперь пенсионерка стала собственницей квартиры, сообщила в своем Instagram-аккаунте Елена Тришина.

Prt Scr instagram.com / @trishhhh_duble2

«Говорит, что за 35 лет сколько было обещаний постоянных о жилье, но мы за пару дней перечеркнули все долгие годы надежд и доказали, что мир полон отзывчивых и сопереживающих людей!» — написала блогер.

Согласно данным мэрии Омска, женщина стоит в очереди на жилье с 2002 года и находится сейчас на 11 221-м месте. При этом пенсионерка не имеет никаких жилищных льгот.

В Мордовии молодые волонтеры ранее провели уборку в квартирах пенсионеров. С началом месячника пожилых людей вновь стартовала акция «Теплые окна».