Спрос на новостройки вырос в Москве с начала 2021 года

Москва, 22 октября. Продажи жилья в новостройках российской столицы за девять месяцев 2021 года в сравнении с тем же периодом минувшего года увеличились на 28%, до 68,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Об этом сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

Всего с начала года в Москве с учетом нежилой недвижимости заключено 100,5 тысячи ДДУ. Относительно января-сентября 2020 года количество сделок возросло на 42%.

Вместе с тем в третьем квартале 2021 года зарегистрировано 32,3 тысячи ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости. Это оказалось на 5% больше показателя за аналогичный период прошедшего года, отмечается в заявлении ведомства.

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах РФ по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 23% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом следует из материалов аналитиков «Авито Недвижимости».