Власти Москвы не планируют вводить систему QR-кодов на общественном транспорте

Москва, 22 октября. Систему QR-кодов не собираются вводить для общественного транспорта Москвы, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он отметил, что в период объявленных нерабочих дней специалисты из транспортного комплекса будут отслеживать ситуацию. Решения будут приниматься исходя из нагрузки на систему городского транспорта, однако пока нет намерений вводить QR-коды для сферы перевозок.

«Метро в эти дни и транспорт будут работать», — сообщил Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Нерабочие дни на территории Российской Федерации — инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой. Ее поддержал президент страны Владимир Путин. По его словам, эта мера может помочь остановить распространение инфекции.

Как ранее сообщалось, нерабочие дни в российской столице продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период продолжат свою работу аптеки, а также продуктовые магазины.