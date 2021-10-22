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Центр погоды «Фобос» предупредил москвичей о кратковременных дождях 22 октября
Общество
Центр погоды «Фобос» предупредил москвичей о кратковременных дождях 22 октября
pexels.com  /  Artem Beliaikin

Москва, 22 октября. Кратковременные осадки и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в пятницу, 22 октября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, жителей столицы ожидает облачная с прояснениями погода, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от +11 до +13 градусов. В Московской области воздух прогреется до +14 градусов.

«Ветер юго-западный, порывистый, 5 — 10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 737 миллиметров ртутного столба», — рассказали синоптики.

В «Фобосе» отметили, что минувшей ночью в Москве наблюдалась самая теплая погода для 22 октября за всю историю. Столбики термометров в этот момент поднялись до +12,4 градуса.

Активный североатлантический циклон продолжит влиять на погоду в Петербурге. Так, в пятницу в городе ожидается дождь и штормовой ветер, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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погода прогноз дожди
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