МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

Москва, 22 октября. В течение дня в пятницу, 22 октября, в столице ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Ведомство распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице. В связи с непогодой жителям города советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, парковать автомобили вдали от деревьев.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта с 10:00 до 18:00 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с», — сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее синоптики Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра. Предупреждение действует до вечера пятницы, 22 октября.