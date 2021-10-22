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Жители Москвы и Подмосковья теперь смогут взять iPhone в аренду
Технологии
Жители Москвы и Подмосковья теперь смогут взять iPhone в аренду
Prt Scr youtube.com  /  Apple

Москва, 22 октября. Сотовый оператор МТС совместно со стартапом Arenter разработали проект, благодаря которому можно арендовать iPhone помесячно.

На данный момент опция доступна лишь жителям Москвы и Подмосковья, однако в дальнейшем планируется расширение работы на регионы. Оформить аренду можно сроком от одного месяца до года.

Как отметило РИА Новости, дешевле всего обойдется модель XR. За месяц аренды придется отдать 3800 рублей. Взять можно и iPhone 11, 12 и 13. Однако за последнюю модель аренда будет доходить до 16 490 рублей.

В МТС сообщили, что с пользователей снимут ответственность за мелкие царапины, потертости и незначительные дефекты. Однако если телефон будет поврежден серьезно, то придется компенсировать ущерб материально.

Компания считает, что данный сервис обретет популярность среди молодежи, которая хочет протестировать телефон перед покупкой, либо взять его в путешествие.

Однако помимо покупки нового устройства, существует также и опция приобрести технику Apple с рук. Аналитики «Авито» провели исследование с целью выяснить, сколько в среднем стоят iPhone в России. Оказалось, что для этого достаточно 15 тысяч рублей.

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