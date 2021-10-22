Московские МФЦ в период объявленных выходных будут регистрировать только разводы

Москва, 22 октября. Работа ряда различных организаций в Москве будет приостановлена с 28 октября по 7 ноября. Ограничения коснутся также и центров госуслуг «Мои документы», в этот период очно они будут регистрировать только расторжение браков.

Если гражданам необходимо получить в МФЦ какие-либо документы и их обращение попадает в нерабочий период, то срок предоставления услуг продлится на девять дней. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 28 октября по 7 ноября получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. <...> Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. <...>», — говорится в сообщении.

Однако большинство услуг россияне могут получить при электронном обращении на портале mos.ru. Так, при наличии полной учетной записи гражданам доступно свыше 380 различных опций.

Ранее Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в регионах России дополнительных выходных, подписав соответствующий указ. Целью ограничений является сдерживание распространения COVID-19.