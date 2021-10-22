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Три микроавтобуса столкнулись на кольцевой дороге МКАД
Общество
Три микроавтобуса столкнулись на кольцевой дороге МКАД
vk.com  /  группа ВКонтакте «Дорожный инспектор»

Москва, 22 октября. Сразу три микроавтобуса столкнулись в столице на 20-м километре МКАД. Один человек скончался, еще один получил травмы, информировали в правоохранительных органах.

Сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Это не первая трагедия на сегодня. Легковушка столкнулась с маршруткой на Петергофском шоссе в Петербурге, погиб один человек. Еще восемь человек пострадали. Всего в момент инцидента в маршрутке находились 13 человек, скончался водитель легковушки, которого спасателям пришлось деблокировать, Федеральное агентство новостей опубликовало фотографию с места аварии.

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