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Обвиняемому в хищении ректору «Шанинки» Зуеву проводят срочную операцию на сердце

  /   Обновлено: 21 октября 2021 17:42
Общество
Обвиняемому в хищении ректору «Шанинки» Зуеву проводят срочную операцию на сердце
Пресс-служба РАНХиГС

Москва, 21 октября. Медики проводят срочную операцию на сердце ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, Ранее он был отправлен под домашний арест из-за уголовного дела о хищении денег, передает ТАСС.

Как сообщает адвокат ректора Сергей Севрук, его подзащитного госпитализировали накануне. После операции Зуева переведут в реанимационную палату.

Правоохранители ранее предъявили ректору обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Стоит отметить, что его уголовное дело может быть связано со следствием в отношении бывшего замглавы минпросвещения Марины Раковой. В ее деле фигурирует сумма в 50 миллионов рублей. Гособвинение, настаивавшее на заключении Зуева под стражу, обжаловало избранную меру пресечения.

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