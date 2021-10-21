Власти Москвы будут следить за соблюдением антиковидных мер через соцсети и видеокамеры

Москва, 21 октября. Московские власти намерены контролировать соблюдение ограничительных мер в магазинах и ресторанах города в нерабочую неделю несколькими способами.

Так, за соблюдением ограничений планируется следить как очно, так и через видеокамеры и социальные сети. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил нерабочие дни в российской столице с 28 октября. Такие «длинные каникулы» продлятся до 7 ноября включительно.