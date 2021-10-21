Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 17:09
17:09
Общество
Суд Екатеринбурга не дал ход делу против плюс-сайз модели Юлии Рыбаковой
17:08
Экономика
Экономист Мильчакова: Польша не может простить России «Северный поток — 2»
17:05
Происшествия
Убийцу пожилой матери-инвалида приговорили к 12 годам тюрьмы на Кубани
17:04
Общество
Власти Сочи ожидают прибытия 120 тысяч туристов в период нерабочих дней
17:03
Политика
В МИД РФ раскритиковали главу Пентагона за поощрение реваншистских настроений Киева
17:03
Общество
Крым станет первым регионом в России, где будут производить экспресс-тесты на COVID-19
17:03
Общество
Нерабочие дни объявлены в Вологодской области с 30 октября по 7 ноября
17:03
Политика
Политик Килинкаров: Пентагону нужны Украина и Грузия для сдерживания России в Черном море
17:03
Общество
Общественница Ломова рассказала, как вызвать отвращение к наркотикам у молодежи
17:03
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, о чем планирует снять второй сезон
Все новости

Власти Москвы будут следить за соблюдением антиковидных мер через соцсети и видеокамеры
Общество
Власти Москвы будут следить за соблюдением антиковидных мер через соцсети и видеокамеры
gov39.ru

Москва, 21 октября. Московские власти намерены контролировать соблюдение ограничительных мер в магазинах и ресторанах города в нерабочую неделю несколькими способами.

Так, за соблюдением ограничений планируется следить как очно, так и через видеокамеры и социальные сети. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил нерабочие дни в российской столице с 28 октября. Такие «длинные каникулы» продлятся до 7 ноября включительно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Москвы будут следить за соблюдением антиковидных мер через соцсети и видеокамеры
москва соцсети видеокамеры коронавирус
Комментировать