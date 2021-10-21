Песков оценил введение новых ограничений в Москве

Москва, 21 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин использовал особые полномочия по введению ограничений в столице.

По словам Пескова, Собянин воспользовался особыми полномочиями, которые были ранее предоставлены регионам России. Об этом он сообщил в четверг, 21 октября.

«Вчера президент именно обращался к главам регионов с призывом использовать их особые полномочия», — сообщил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Как ранее сообщалось, нерабочие дни на территории Российской Федерации — инициатива вице-премьера страны Татьяны Голиковой. Ее поддержал президент Владимир Путин. По его словам, эта мера может помочь остановить распространение инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября. В столице закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости.