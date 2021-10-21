Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 22 октября

Москва, 21 октября. Синоптики Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, сообщается на официальном сайте организации.

Предупреждение действует до вечера пятницы, 22 октября. Согласно прогностической карте, местами порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

При этом в Московской области предупреждение Гидрометцентра действует до 16:00 пятницы. Водителей и пешеходов призвали быть предельно осторожными и, по возможности, оставаться дома.

Жители Москвы ранее запечатлели на видео обещанный синоптиками снегопад. Осадки, согласно предварительной информации, продлятся в российской столице до утра 21 октября.