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Москвичка намеренно заразила себя коронавирусом и умерла

  /   Обновлено: 21 октября 2021 09:11
Происшествия
Москвичка намеренно заразила себя коронавирусом и умерла
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 21 октября. Жительница Москвы в надежде переболеть коронавирусом в легкой форме намеренно пошла к больной подруге вместе с детьми. Она заболела и до последнего откладывала визит к врачу. В итоге женщина скончалась.

Медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд опубликовал в Facebook переписку знакомого, 42-летняя одноклассница которого хотела заразить коронавирусом «в легкой форме» всех членов своей семьи. Женщина считала, что для течения болезни в легкой форме необходимо подцепить инфекцию от человека, у которого болезнь протекает без особых проблем.

Москвичка отправилась вместе с двумя дочерями к подруге, которая болела практически без симптомов. В итоге вся семья заболела, в том числе и супруг женщины.

Согласно переписке, в настоящее время младшую дочь перевели из реанимации, муж и вторая девочка перенесли инфекцию в легкой форме. При этом сама москвича, заболевшая COVID-19, долгое время не вызывала врачей. Когда ей стало совсем плохо, она отправилась за медицинской помощью, но спасти ее не удалось.

В России идет активная кампания по вакцинированию против коронавируса. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на территории страны действует более 15 тысяч прививочных пунктов.

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