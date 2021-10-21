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Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 46-м километре МКАД
Происшествия
Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 46-м километре МКАД
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Москва, 21 октября. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 46-го километра МКАД. При столкновении одна из машин перевернулась. Об этом пишет Telegram-канал дептранса Москвы.

Из-за аварии на небольшом участке МКАД затруднено движение транспортных средств. Из пяти полос свободны только пять. Водителям рекомендуется составлять маршруты объезда, учитывая сложившуюся дорожную ситуацию.

На месте происшествия работают экстренные службы столицы. Выясняются точные причины и обстоятельства аварии. Информация о пострадавших в ДТП отсутствует.

Вечером 20 октября в Москве произошла авария, которую спровоцировал автокран. Он подрезал автобус, в результате чего произошло столкновение. Два человека из числа пассажиров транспортного средства получили травмы. Медики оказали им помощь на месте.

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москва дтп мкад дептранс
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