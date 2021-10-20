Воробьев: новые ограничения затронут непривитых от COVID-19 жителей Подмосковья

Москва, 20 октября. Власти Московской области вводят новые ограничения на фоне сложившейся эпидситуации с коронавирусом. Большинство мер будет касаться непривитых граждан, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас в Подмосковье занято десять тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Многие из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Большинство граждан не прошли вакцинацию, передает «Россия-1».

«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился. Ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений», — ответил губернатор Воробьев на вопрос о введении новых ограничительных мер.

Президент России Владимир Путин дал оценку текущей обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции. На заседании глава страны назвал ситуацию «сложной» и отметил необходимость оперативных действий властей.