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Воробьев: новые ограничения затронут непривитых от COVID-19 жителей Подмосковья
Общество
Воробьев: новые ограничения затронут непривитых от COVID-19 жителей Подмосковья
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 октября. Власти Московской области вводят новые ограничения на фоне сложившейся эпидситуации с коронавирусом. Большинство мер будет касаться непривитых граждан, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас в Подмосковье занято десять тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Многие из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Большинство граждан не прошли вакцинацию, передает «Россия-1».

«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился. Ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений», — ответил губернатор Воробьев на вопрос о введении новых ограничительных мер.

Президент России Владимир Путин дал оценку текущей обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции. На заседании глава страны назвал ситуацию «сложной» и отметил необходимость оперативных действий властей.

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воробьев московская область ограничения прививка
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