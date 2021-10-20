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Девятибалльные пробки образовались в Москве из-за первого снега
Общество
Девятибалльные пробки образовались в Москве из-за первого снега
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Жульева

Москва, 20 октября. Первый снег в Москве стал причиной девятибалльных пробок. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Вечером 20 октября на дорогах мегаполиса образовались пробки в девять баллов. Причиной тому стал выпавший в столице первый снег. Основные затруднения с движением транспорта наблюдаются в центре города и на МКАД, уточнили в дептрансе. Средняя скорость перемещения авто оценивается в 22 километра в час.

Немногим ранее МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение в связи с серьезным ухудшением погодных условий. До утра 21 октября в столице будет идти мокрый снег, переходящий в дождь.

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