Росгвардия и ГИБДД провели акцию для школьников «Соблюдение ПДД — залог безопасности на дорогах» в Подмосковье

Москва, 20 октября. Сотрудники ГИБДД и военные автоинспекторы Росгвардии провели акцию «Соблюдение ПДД — залог безопасности на дорогах» для учеников школы №16 в подмосковной Балашихе.

Мероприятие состоялось в рамках комплекса действий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. В ходе акции «Соблюдение ПДД — залог безопасности на дорогах» сотрудники Росгвардии и ГИБДД рассказали ученикам о причинах ДТП с участием детей. Ребятам напомнили о правилах безопасности на дороге, а также научили их распознавать сигналы регулировщика на перекрестке, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«По окончании акции военнослужащие подарили детям светоотражающие наклейки на одежду, памятки для школьников и родителей по безопасности дорожного движения, карманные календари с символикой Росгвардии, а также подарки с символикой Росгвардии», — говорится в сообщении.

Росгвардия / Лагутина Елена

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения продлится в России до 30 ноября. За это время военные автоинспекторы Росгвардии организуют рейды по контролю за соблюдением ПДД водителями ведомственных авто и проведут просветительские акции для детей.

Росгвардия / Лагутина Елена

Накануне стало известно, что сотрудники дорожно-патрульной службы Москвы начали тестировать камеры нового типа, которые позволят фиксировать нарушения ПДД во время движения автомобиля.