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Жители Москвы сняли на видео обещанный синоптиками снегопад

  /   Обновлено: 20 октября 2021 19:01
Общество
Жители Москвы сняли на видео обещанный синоптиками снегопад
pixabay.com

Москва, 20 октября. Вечером на территории Москвы начался сильный снегопад. Жители российской столицы сняли на видео это погодное явление и поделились материалом в соцсетях.

Не так давно представители московского МЧС объявили в городе экстренное предупреждение из-за большого количества осадков. Вечером 20 октября в Москве начался обещанный снегопад, который заснял корреспондент Федерального агентства новостей. Осадки, согласно предварительной информации, продлятся в российской столице до утра, 21 октября.

В связи с этим водителям Москвы рекомендуют быть предельно осторожными и избегать маневров на дорогах. Пешеходам не следует укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями.

Аналогичная погода ожидается в ближайшее время также и на территории Ленобласти. Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в ночь со среды на четверг по всей территории региона ожидается сильный дождь. На востоке области он будет сопровождаться мокрым снегом. При этом будет дуть порывистый юго-восточный ветер. Местами он будет развивать скорость в 15-20 метров в секунду.

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