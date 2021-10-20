Жители Москвы сняли на видео обещанный синоптиками снегопад

Москва, 20 октября. Вечером на территории Москвы начался сильный снегопад. Жители российской столицы сняли на видео это погодное явление и поделились материалом в соцсетях.

Не так давно представители московского МЧС объявили в городе экстренное предупреждение из-за большого количества осадков. Вечером 20 октября в Москве начался обещанный снегопад, который заснял корреспондент Федерального агентства новостей. Осадки, согласно предварительной информации, продлятся в российской столице до утра, 21 октября.

В связи с этим водителям Москвы рекомендуют быть предельно осторожными и избегать маневров на дорогах. Пешеходам не следует укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями.

Аналогичная погода ожидается в ближайшее время также и на территории Ленобласти. Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в ночь со среды на четверг по всей территории региона ожидается сильный дождь. На востоке области он будет сопровождаться мокрым снегом. При этом будет дуть порывистый юго-восточный ветер. Местами он будет развивать скорость в 15-20 метров в секунду.