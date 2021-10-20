Руководителем московского ГСУ МВД назначен полковник Виктор Городков

Москва, 20 октября. Во время совещания коллегии МВД был представлен новый руководитель Главного следственного управления по Москве. Возглавлять работу столичных следователей будет полковник Виктор Городков.

Указ о назначении офицера 18 октября подписал российский президент Владимир Путин.

Новый начальник родился в 1976 году. Высшее профессиональное образование он получил в ведомственном институте МВД. Трудовую деятельность Городков начал с должности следователя в региональном управлении МВД по Московской области.