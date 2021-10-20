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Руководителем московского ГСУ МВД назначен полковник Виктор Городков
Общество
Руководителем московского ГСУ МВД назначен полковник Виктор Городков
 /  Антоний Киш

Москва, 20 октября. Во время совещания коллегии МВД был представлен новый руководитель Главного следственного управления по Москве. Возглавлять работу столичных следователей будет полковник Виктор Городков.

Указ о назначении офицера 18 октября подписал российский президент Владимир Путин.

Новый начальник родился в 1976 году. Высшее профессиональное образование он получил в ведомственном институте МВД. Трудовую деятельность Городков начал с должности следователя в региональном управлении МВД по Московской области.

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