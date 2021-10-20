Сурки из Московского зоопарка предсказали суровую зиму

Москва, 20 октября. Первые животные из Московского зоопарка ушли в зимнюю спячку намного раньше обычного срока. Такое заявление сделали в пресс-службе зверинца.

Речь идет о сурках Арчи, Саре и Нагайне. Тот факт, что в этом году эти грызуны впали в спячку раньше привычных сроков, говорит о том, что грядущая зима будет крайне суровой, отметили в зоопарке.

«Из уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни. Видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой», — сказано в сообщении.

На период, в который сурки впадают в спячку, обычно влияют погода и вес животных. До наступления холодов этим грызунам нужно как следует набрать вес. При этом за три месяца сна сурки могут потерять до трети всей массы тела, отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Не так давно стало известно, что Московский зоопарк принял решение перейти на зимний режим работы. Теплолюбивых животных начали переводить во внутренние вольеры. Медведи выходят на улицу только по утрам. Сейчас они готовятся к спячке. В теплые помещения также переселят зебр, страусов и пеликанов.