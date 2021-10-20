Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 19:46
19:46
Общество
Покровский пряник и муромский калач участвуют в конкурсе «Вкусы России»
19:45
Политика
Политолог Простаков: «Помощь Украине от США будет выражена только на словах»
19:41
Общество
Маркетолог Григорьев поддержал отказ Елизаветы II от премии «Старушка года»
19:39
Общество
Сверхпрочный композитный материал для погодных условий Арктики разработан в Якутии
19:39
Политика
Первым президентом Барбадоса стала генерал-губернатор Сандра Мейсон
19:35
Экономика
Политолог Валяев: «Курс на зеленую экономику подвел Европу к энергетическому кризису»
19:35
Общество
Власти Крыма ввели самоизоляцию для пенсионеров с 25 октября
19:35
Экономика
Экономисты рассказали, как нерабочие дни в ноябре повлияют на рубль
19:35
Общество
Сексолог Миллер: «Совместный просмотр порно может негативно сказаться на отношениях»
19:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге женщина за рулем BMW наехала на пятиклассника
Все новости

Сурки из Московского зоопарка предсказали суровую зиму
Общество
Сурки из Московского зоопарка предсказали суровую зиму
vk.com  /  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Москва, 20 октября. Первые животные из Московского зоопарка ушли в зимнюю спячку намного раньше обычного срока. Такое заявление сделали в пресс-службе зверинца.

Речь идет о сурках Арчи, Саре и Нагайне. Тот факт, что в этом году эти грызуны впали в спячку раньше привычных сроков, говорит о том, что грядущая зима будет крайне суровой, отметили в зоопарке.

«Из уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни. Видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой», — сказано в сообщении.

На период, в который сурки впадают в спячку, обычно влияют погода и вес животных. До наступления холодов этим грызунам нужно как следует набрать вес. При этом за три месяца сна сурки могут потерять до трети всей массы тела, отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Не так давно стало известно, что Московский зоопарк принял решение перейти на зимний режим работы. Теплолюбивых животных начали переводить во внутренние вольеры. Медведи выходят на улицу только по утрам. Сейчас они готовятся к спячке. В теплые помещения также переселят зебр, страусов и пеликанов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сурки из Московского зоопарка предсказали суровую зиму
зоопарк сурки акулова
Комментировать