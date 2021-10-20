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Выставка «Свободное искусство» открылась в Москве
Общество
Выставка «Свободное искусство» открылась в Москве
Prt Scr virtual.arts-museum.ru  /  Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Москва, 20 октября. Выставка «Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли» открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Коллекция включает работы Умберто Боччони, Джино Северини, Джино Северини, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди. На выставке представлено около 30 произведений итальянских мастеров. Посмотреть экспозицию можно будет до 16 января включительно, пишет «Вечерняя Москва».

«С помощью своего собрания [миланский коллекционер Джанни] Маттиоли стремился продемонстрировать основополагающее значение футуризма в дальнейшем развитии итальянской живописи и его важную роль на международной художественной сцене в начале XX века», — говорится на сайте музея.

В начале осени стало известно об объединении нескольких музеев Москвы ради развития общественных зон. В списке оказались Пушкинский музей, «Гараж», Третьяковская галерея и Дом культуры «ГЭС-2».

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москва выставка пушкинский музей свободное искусство
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