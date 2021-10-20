Заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Лопатников скончался в 84 года

Москва, 20 октября. Заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Лопатников ушел из жизни дома, в квартире на улице Маршала Катукова в Строгино. Ему было 84 года.

Дочь Лопатникова обнаружила его тело и вызвала медиков. Но они только констатировали смерть бывшего спортсмена. По предварительным данным, мужчина скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Оперативники не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Назначена медэкспертиза, которая установит точную причину смерти тренера, передает Kp.Ru.

Владимир Лопатников посвятил спорту всю свою жизнь. Он обучал юных спортсменов боксу. В 1987 году поехал в Афганистан тренировать национальную сборную, чтобы победить в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Но сборной не удалось попасть на соревнования.

Ранее стало известно, что заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов скончался в Москве на 80-м году жизни.