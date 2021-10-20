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Суд 28 октября рассмотрит дело блогера из Таджикистана об оскорблении чувств верующих

  /   Обновлено: 20 октября 2021 16:37
Происшествия
Суд 28 октября рассмотрит дело блогера из Таджикистана об оскорблении чувств верующих
pixabay.com  /  Arek Socha

Москва, 20 октября. Блогер Руслан Бобиев из Таджикистана, который с девушкой устроил провокационную фотосессию в центре Москвы, предстанет перед судом по уголовному делу об оскорблении чувств верующих.

Заседание состоится 28 октября. Фигурантам грозит до года лишения свободы.

Силовики задержали Бобиева 30 сентября после публикации в социальных сетях откровенную фотографию, сделанную на фоне православного храма Василия Блаженного. В кадре обвиняемый вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. При этом молодой человек понимал, что нарушает закон и сделал подпись под публикацией: «Трудовой кодекс — не уголовный, можно и нарушить».

В настоящее время аккаунт юноши удален, однако фото уже разлетелось по интернету.

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суд блогер бобиев
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