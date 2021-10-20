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МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за мокрого снега

  /   Обновлено: 20 октября 2021 14:20
Общество
МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за мокрого снега
pixabay.com

Москва, 20 октября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается во второй половине дня во вторник на территории Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасательное ведомство выпустило экстренное предупреждение по Москве. Начиная с 18:00 в городе будет наблюдаться крайне плохая погода. С вечера и до утра в российской столице будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Он будет сопровождаться сильным ветром.

В связи с этим водителям Москвы рекомендуют быть предельно осторожными и избегать маневров на дорогах. Пешеходам не следует укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями.

Аналогичная погода ожидается также на территории Северной столицы. В среду в городе на Неве ожидается мокрый снег и облачная погода. Осадки будут переходить в дожди и могут усилиться местами во второй половине дня. Петербуржцев также ждет усиление порывов ветра до 12-17 м/с.

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мчс снег дождь
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