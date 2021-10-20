Государство выделит субсидии подмосковным социальным предпринимателям

Москва, 20 октября. Администрация Московской области будет поощрять социально ориентированный бизнес. Такие предприятия помогут создать платформу для устойчивого развития и решить общественные проблемы. Власти максимально упростили процедуру получения помощи, пишет телеканал «360».

Малые и средние социальные предприниматели могут рассчитывать на поддержку правительства, если их бизнес решает значимую для общества задачу. «360» рассказал, как социальные предприниматели Московской области могут получить субсидии для развития. Процедура проходит в электронном виде, чтобы избежать бумажной волокиты.

Участники программы должны отвечать нескольким основным требованиям. Основное — соответствовать критериям социального предпринимательства. В эту категорию входят не только производители товаров и услуг для уязвимых групп населения, но и те, кто принимает на работу людей с ограниченными способностями. Предпринимателям компенсируют целевые траты: с помощью субсидий можно восполнить 85% от них, но не более 2 млн рублей.

Предприниматели ранее получили возможность заключения социального контракта. Нововведение позволило многим жителям России открыть собственное дело.