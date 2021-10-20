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Государство выделит субсидии подмосковным социальным предпринимателям
Экономика
Государство выделит субсидии подмосковным социальным предпринимателям
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 октября. Администрация Московской области будет поощрять социально ориентированный бизнес. Такие предприятия помогут создать платформу для устойчивого развития и решить общественные проблемы. Власти максимально упростили процедуру получения помощи, пишет телеканал «360».

Малые и средние социальные предприниматели могут рассчитывать на поддержку правительства, если их бизнес решает значимую для общества задачу. «360» рассказал, как социальные предприниматели Московской области могут получить субсидии для развития. Процедура проходит в электронном виде, чтобы избежать бумажной волокиты.

Участники программы должны отвечать нескольким основным требованиям. Основное — соответствовать критериям социального предпринимательства. В эту категорию входят не только производители товаров и услуг для уязвимых групп населения, но и те, кто принимает на работу людей с ограниченными способностями. Предпринимателям компенсируют целевые траты: с помощью субсидий можно восполнить 85% от них, но не более 2 млн рублей.

Предприниматели ранее получили возможность заключения социального контракта. Нововведение позволило многим жителям России открыть собственное дело.

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подмосковье субсидии бизнес московская область господдержка предприниматели социальная сфера
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