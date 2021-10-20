Народный артист России Владимир Михайлов скончался в 79 лет

Москва, 20 октября. Заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов скончался в Москве на 80-м году жизни. Причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Народный артист России Михайлов ушел из жизни в своей квартире на улице Каретный Ряд. Он был главным дирижером цирков на Цветном бульваре и на проспекте Вернадского. На его счету множество композиций к нескольким фильмам и цирковым спектаклям. О дате похорон будет известно позже.

Несколько дней назад стало известно о смерти еще одного выдающегося человека. Актер столичного театра «Ромэн» Борис Ташкентский умер на 85-м году жизни, сообщало РИАМО. Он известен зрителям по фильму «Будулай, которого не ждут».