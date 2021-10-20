Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 10:25
10:25
Общество
Директор Ивана Краско подтвердил, что 91-летний актер с трудом передвигается после инсульта
10:23
Общество
Кто виноват в очередном убийстве ребенка психически больным преступником
10:20
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
10:15
Происшествия
Житель Челябинской области закопал свою машину после смертельной аварии
10:15
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
10:12
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
10:10
Политика
Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»
10:09
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
10:09
Политика
Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России
10:09
Общество
В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта
Все новости

Народный артист России Владимир Михайлов скончался в 79 лет

  /   Обновлено: 20 октября 2021 09:43
Общество
Народный артист России Владимир Михайлов скончался в 79 лет
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 20 октября. Заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов скончался в Москве на 80-м году жизни. Причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Народный артист России Михайлов ушел из жизни в своей квартире на улице Каретный Ряд. Он был главным дирижером цирков на Цветном бульваре и на проспекте Вернадского. На его счету множество композиций к нескольким фильмам и цирковым спектаклям. О дате похорон будет известно позже.

Несколько дней назад стало известно о смерти еще одного выдающегося человека. Актер столичного театра «Ромэн» Борис Ташкентский умер на 85-м году жизни, сообщало РИАМО. Он известен зрителям по фильму «Будулай, которого не ждут».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Народный артист России Владимир Михайлов скончался в 79 лет
цирк умер артист
Комментировать