Заммэра Бирюков: стартовали работы по высадке тюльпанов в Москве

Москва, 20 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высаживанию тюльпанов. Традиционно цветы должны распуститься к майским праздникам, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего запланировано посадить порядка 14 миллионов тюльпанов. Работы должны завершить до конца текущей недели, чтобы луковицы цветов успели укорениться до наступления морозов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства», — добавил Бирюков.

После высадки клумбы задекорируют древесной щепкой разных цветов. Она защитит луковицы от сильных морозов и будет украшать цветники зимой. Самые эффектные тюльпаны будут в парке Победы на Поклонной горе, у кинотеатра «Орион», на Рублевском и Дмитровском шоссе.

Это не единственные работы по благоустройству, которые проводятся в Москве. Так, на 260 зданиях Садового кольца появилась уникальная подсветка. Ночью нижняя часть построек залита привычным белым светом, а верхняя – золотым.