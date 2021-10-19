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Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы

  /   Обновлено: 19 октября 2021 21:58
Происшествия
Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 19 октября. Автомобиль BMW совершил наезд на пешехода, который перебегал магистраль на красный сигнал светофора. Инцидент произошел на Симферопольском бульваре в Москве, передали в дептрансе столицы.

Авария случилась около дома № 21. В результате столкновения с белой иномаркой гражданина отбросило на трамвайные пути. На данный момент правоохранительные органы уточняют детали происшествия. Сведений о состоянии пострадавшего и водителя BMW пока не приводилось.

«На месте работают оперативные службы города», — отметили в сообщении.

В этот же день в Москве группа неизвестных напала на пассажира такси и отобрала у него рюкзак с 1 млн рублей. Ограбление безработного москвича произошло в Люблино.

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