Белая BMW сбила перебегавшего на «красный» пешехода на юге Москвы

Москва, 19 октября. Автомобиль BMW совершил наезд на пешехода, который перебегал магистраль на красный сигнал светофора. Инцидент произошел на Симферопольском бульваре в Москве, передали в дептрансе столицы.

Авария случилась около дома № 21. В результате столкновения с белой иномаркой гражданина отбросило на трамвайные пути. На данный момент правоохранительные органы уточняют детали происшествия. Сведений о состоянии пострадавшего и водителя BMW пока не приводилось.

«На месте работают оперативные службы города», — отметили в сообщении.

В этот же день в Москве группа неизвестных напала на пассажира такси и отобрала у него рюкзак с 1 млн рублей. Ограбление безработного москвича произошло в Люблино.