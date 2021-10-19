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Глава СК Бастрыкин поздравил криминалистов с профессиональным праздником
Общество
Глава СК Бастрыкин поздравил криминалистов с профессиональным праздником
Пресс-служба СК РФ

Москва, 19 октября. Председатель СК России Александр Бастрыкин поздравил криминалистов ведомства с профессиональным праздником. В этот день он поблагодарил сотрудников за успешную работу, решение задач, стоящих перед Следственный комитетом, за самоотверженность и мужество при выполнении служебного и гражданского долга.

Торжественное мероприятие, посвященное 67-й годовщине службы криминалистики, состоялось в Следственном комитете России. На нем присутствовали глава СК России Александр Бастрыкин, заместитель председателя СК России Сергей Горяйнов, руководитель Главного управления криминалистики Зигмунд Ложис, а также криминалисты.

Бастрыкин, говоря о работе следователей, отметил, что с удовлетворением вспоминает о трудных делах, в которых основную лепту в установление истины внесли именно криминалисты. Он добавил, что благодаря усилиям правоохранителей за 9 месяцев 2021 года СК удалось добиться повышения раскрываемости убийств до 98,2%, преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, — до 99,5%, изнасилований — до 99,6%.

«В округах у нас есть криминалистические подразделения центрального аппарата, которые приблизили наши лучшие возможности к реальным существующим проблемам. Благодарен за то, что вы умеете самостоятельно реагировать на ситуации, которые складываются на территориях, пребывая на места происшествия, оперативно начинаете работу по расследованию», — подчеркнул глава ведомства.

Также Бастрыкин наградил сотрудников Главного управления криминалистики и сотрудников криминалистических подразделений территориальных следственных органов ведомственными медалями «За отличие», «За усердие в службе», знаками отличия «За службу закону», «Отличник следственных органов», сообщил сайт Следственного комитета РФ.

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