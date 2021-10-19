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Камеры в Москве будут фиксировать передвижения авто с выключенными фарами
Экономика
Камеры в Москве будут фиксировать передвижения авто с выключенными фарами
pixabay.com

Москва, 19 октября. Столичные камеры фотовидеофиксации теперь распознают транспортные средства с выключенными фарами, сообщили ТАСС представители Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Передвигающиеся без включенного света или ходовых огней машины на дорогах российской столицы теперь фиксируются специальными камерами, установленными по пути следования автомобилей.

Отмечается, что перед тем, как выписывать штраф в размере 500 рублей по материалам с камер, специалисты проверяют поступающую с них информацию.

«В Москве с помощью камер фотовидеофиксации начали фиксировать езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней. Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней является нарушением пункта 19.5 ПДД РФ "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни". Штраф за нарушение — 500 рублей — ст. 12.20 КоАП РФ», — рассказали в Дептрансе.

По словам экспертов, ближний свет фар, либо дневные ходовые огни повышают уровень безопасности дорожного движения, так как машину со включенными фарами гораздо лучше видно при любых погодных условиях и расцветке кузова, что позволяет другим участникам на трассе быстрее рассчитывать расстояние до приближающегося объекта.

Правительство Москвы в конце сентября приступило к тестированию специальных дорожных камер, которые измеряют уровень шума, издаваемого транспортом.

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