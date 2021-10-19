Песков: Путин может обсудить с СПЧ условия пребывания обвиняемых под стражей

Москва, 19 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об условиях содержания экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова и основателя Group IB Ильи Сачкова.

Глава России Владимир Путин не определяет режим содержания под стражей обвиняемых, отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, условия содержания обвиняемых определяются следователем или судьей, а президент может обсудить с правозащитниками какие-то моменты или с членами президентского совета.

Но предметно глава государства над этими темами не работает, добавил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее стало известно, что обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который уже больше года находится в СИЗО «Лефортово», запретили получать и отправлять письма.