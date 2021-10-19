Пожар охватил жилой дом на Большой Черемушкинской улице в Москве

Москва, 19 октября. Пожар произошел на Большой Черемушкинской улице в Москве. Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия и установили, что возгорание находится на девятом этаже.

Спасатели эвакуировали шесть человек и потушили огонь. Сведений о пострадавших не поступало. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. В результате инцидента выгорела мебель.

Накануне пожар унес жизни трех человек в Кронштадтском районе Петербурга. В двухкомнатной квартире дома по улице Пролетарской сгорела комната площадью 15 квадратных метров. Спасатели оперативно справились с огнем, в ликвидации были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава.