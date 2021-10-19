Первый снег прошел в районе жилкомплекса «Саларьево парк» в Москве

Москва, 19 октября. По-настоящему зимняя погода пришла этим утром на территорию Москвы. С самого утра жители российской столицы массово обсуждают ее ухудшение в соцсетях.

Горожане из поселения Московский сообщили, что этим утром на территории жилого комплекса «Саларьево парк» выпал первый снег. Осадки были непродолжительными, пишут РИА Новости.

Не так давно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе погода в центре Европейской России будет крайне переменчивой. Во вторник в некоторых регионах выпадет мокрый снег. Он будет сопровождаться снижением температуры. Однако уже в пятницу ожидается потепление до +14 градусов. Однако к выходным в центральной России снова похолодает.

Небольшие, пожилые собаки и питомцы без шерсти могут заболеть в дождливую погоду. Если пес просится погулять, то хозяину стоит позаботиться о его защите, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Аналогичная погода также ожидается и на территории Северной столицы. По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», во второй день рабочей недели в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем. При этом воздух в городе прогреется до +4 градусов, сообщает spbdnevnik.ru.

По данным синоптика Евгения Тишковца, на этой неделе в ряде российских регионов ожидается так называемая погодная лихорадка. Температура воздуха будет соответствовать и сентябрю, и ноябрю, сообщает «Подмосковье сегодня».