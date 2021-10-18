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Дагестанец в футболке с надписью «Нет плохой нации» дарил женщинам розы в московском метро

  /   Обновлено: 18 октября 2021 19:34
Общество
Дагестанец в футболке с надписью «Нет плохой нации» дарил женщинам розы в московском метро
pixabay.com

Москва, 18 октября. Уроженец Дагестана решил устроить необычную акцию в московском метро, чтобы показать, что в мире не бывает плохих наций. Мужчина захотел поступить так после серии новостей о своих соотечественниках, которые грубо себя вели и провоцировали драки.

Специально для акции мужчина надел белую футболку с надписью «Я дагестанец. Нет плохой нации». Свое лицо он скрыл за медицинской маской, но с готовностью позировал перед желающими его сфотографировать.

Prt Scr youtube.com / @News24 Russia

«Прилетает много комментариев, зачем оправдываться перед кем-то своим дешевым поступком. Нас всегда учили на зло отвечать добром», — подчеркнул мужчина.

Он не является блогером или какой-либо другой публичной личностью. По словам мужчины, он — простой экономист, который не ищет славы и признания, а лишь хочет показать, что можно любить друг друга и жить в гармонии.

Избившие ранее пассажира московского метро дагестанцы находились в состоянии алкогольного опьянения. Они оказывали сопротивление полицейским даже после того, как были доставлены в отдел.

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