Лису впервые заметили возле храма Василия Блаженного в Москве

Москва, 18 октября. Животное попало на камеру видеонаблюдения в самом центре Москвы возле храма Василия Блаженного. Лисица могла прибежать из парка «Зарядье».

В районе пяти часов утра 18 октября на Красной площади заметили лису. Как отметили в пресс-службе Государственного исторического музея, это первый дикий зверь, сумевший пробраться на его территорию. Ранее зверька видели недалеко от общественного пространства «Зарядье».

Отмечается, что в отличие от лис хищные птицы постоянно прилетают к храму. Так, там уже были замечены филин и сова. В пресс-службе музея сообщили, что возможно причиной прихода животных является отсутствие большого количества туристов.

Ранее сообщалось, что дикая лиса забралась на территорию Сретенского монастыря в Москве. К отлову животного приступили специалисты столичного аварийно-спасательного отряда №2.