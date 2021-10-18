Квартиры у метро «Тульская» признали самыми незаслуженно дорогими в Москве

Москва, 18 октября. Стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Москве около метро «Тульская», Ломоносовского проспекта, в районах Строгино, Крылатское и Пресненский оказалась завышенной сильнее всего. Об этом заявил основатель IT-компании по оценке и покупки недвижимости онлайн Realiste Алексей Гальцев.

По мнению эксперта, около метро «Тульская» вторичное жилье переоценено на 15%, а квадратный метр стоит 379,5 тысячи рублей. В районе Ломоносовского проспекта квартиры на вторичном рынке стоят в сравнении со справедливой ценой на 13% дороже. Там квадратный метр обойдется в 511,4 тысячи рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в в районе Строгино цены завышены на 11%. «Квадрат» оценивается в 264,8 тысячи рублей. В Крылатском и на Пресне уровень цен выше справедливых на 10%. Эксперт по недвижимости назвал подмосковные Люберцы, локацию «Марьино-Братиславская», проспект Мира (368,4 тысячи рублей), станцию метро «Дмитровская», а также бульвар Рокоссовского наиболее перспективными районами для переезда.

Риелторы назвали московские районы с самой недорогой арендой квартир. В Таганском районе Москвы около 28% квартир сдаются по цене до 45 тыс. рублей в месяц.