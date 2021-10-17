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Новые магистральные маршруты запустят для трансфера к деловому центру «Москва-Сити»
Общество
Новые магистральные маршруты запустят для трансфера к деловому центру «Москва-Сити»
Пресс-служба Mercury Tower

Москва, 17 октября. Столичный департамент транспорта объявил о запуске новых магистральных маршрутов к деловому центру «Москва-Сити» с 23 октября.

Согласно сообщению комитета, трассы м31 и м32 позволят москвичам добраться до делового района в два раза быстрее. Маршрут по трассе м31 пройдет от «Краснопресненской» станции метро через Мантулинскую улицу и Трехгорную мануфактуру.

Магистраль м32 протянется от Белорусского вокзала через улицу 1905 года. На данный момент это невозможно сделать без пересадки.

Теперь жителям и гостям российской столицы будет удобнее добираться до «Москва-Сити» с Замоскворецкой, Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Интервал ожидания транспорта сократится в двое с 20 до 10 минут.

Как ранее сообщалось, более 60 туристических маршрутов по Москве появилось в сервисе Russpass. Они предлагают гостям столицы исследовать культурные, архитектурные и природные достопримечательности столицы.

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