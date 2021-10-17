Обитатели Московского зоопарка отпраздновали День отца

Москва, 17 октября. Сотрудники московского зоопарка провели День отца для самцов, которые проживают в питомнике. Также они назвали самых внимательных родителей мужского пола.

По словам работников зоопарка, самыми заботливыми отцами являются гривистые волки. В природе они обычно живот поодиночке, однако в неволе эти животные способны создавать крепкие семьи.

«Наш глава гривистого семейства – Фалькао – беспокоился о своем потомстве и следил, чтобы волчата хорошо питались», — сообщили в пресс-службе зверинца.

Кроме того, в столичном зоопарке проживает рысь по имени Чип. Он также любит ухаживать за своей подругой и детенышами. В учреждении заметили, что среди животных-самцов очень много заботливых родителей.

«В условиях зоопарка есть даже такие, чья забота связана не только с инстинктами», — добавили в зоосаде Москвы.

Жители России впервые отмечают День отца 17 октября 2021 года. Праздник, посвященный папам, поручил установить президент Владимир Путин.