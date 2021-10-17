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Обитатели Московского зоопарка отпраздновали День отца

  /   Обновлено: 17 октября 2021 20:18
Общество
Обитатели Московского зоопарка отпраздновали День отца
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 17 октября. Сотрудники московского зоопарка провели День отца для самцов, которые проживают в питомнике. Также они назвали самых внимательных родителей мужского пола.

По словам работников зоопарка, самыми заботливыми отцами являются гривистые волки. В природе они обычно живот поодиночке, однако в неволе эти животные способны создавать крепкие семьи.

«Наш глава гривистого семейства – Фалькао – беспокоился о своем потомстве и следил, чтобы волчата хорошо питались», — сообщили в пресс-службе зверинца.

Кроме того, в столичном зоопарке проживает рысь по имени Чип. Он также любит ухаживать за своей подругой и детенышами. В учреждении заметили, что среди животных-самцов очень много заботливых родителей.

«В условиях зоопарка есть даже такие, чья забота связана не только с инстинктами», — добавили в зоосаде Москвы.

Жители России впервые отмечают День отца 17 октября 2021 года. Праздник, посвященный папам, поручил установить президент Владимир Путин.

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