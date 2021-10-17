Синоптик центра «Фобос» Тишковец предупредил о резких перепадах температуры в Москве

Москва, 17 октября. «Погодная лихорадка» ожидается в российской столице на следующей неделе, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров в Москве покажут от +4 до +9 градусов на следующей неделе. Местами могут пройти небольшие дожди и снег. В ночь на 20 октября в городе появится первая в этом сезоне гололедица. Температура воздуха опустится до −5 градусов.

«В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября», — заявил синоптик в беседе с РИА Новости.

После 20 октября в городе начнется потепление. Теплый фронт циклона принесет дождевые тучи. Ветер усилится до 12–17 метров в секунду. При этом столбики термометров в конце недели покажут от +7 до +12 градусов. Погода будет сопровождаться барической пилой. Показатель атмосферного давления после роста до 752 миллиметров ртутного столба стремительно упадет на 16 единиц.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее спрогнозировал потепление в Москве и регионе. На предстоящей неделе в столице будет до +15 градусов.