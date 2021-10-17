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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал потепление жителям Москвы и области
Общество
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал потепление жителям Москвы и области
pexels.com  /  Artem Beliaikin

Москва, 17 октября. Жителей Москвы и Московской области в ближайшее время ожидает потепление. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На предстоящей неделе в столичном регионе прогнозируется потепление до +14...+15 градусов. Однако сначала будет наблюдаться прохладная погода, которая наступит в период с 19 по 20 октября.

«19 октября будет понижение температуры кратковременное. Дневные температуры будут в диапазоне двух-семи градусов по области, по Москве — около пяти-шести градусов. Будет зябко с такими максимальными температурами», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

Однако уже в четверг температура воздуха начнет существенно подниматься. В этот день уличные термометры покажут около +9...+14 градусов, а в пятницу возможно потепление до +10...+15 градусов.

Вильфанд ранее предупредил об опасных погодных условиях в ряде регионов России. Так, обильные осадки, сильный ветер и ураганы могут накрыть в скором времени Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Камчатку и Курилы.

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