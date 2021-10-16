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Прокуратура изучит законность составления акта на женщину после конфликта в метро Москвы

  /   Обновлено: 16 октября 2021 23:05
Происшествия
Прокуратура изучит законность составления акта на женщину после конфликта в метро Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 16 октября. Несколько уроженцев кавказских республик приставали к женщине в московском метро. В отношении пассажирки составили протокол за нецензурную брань в вагоне, рассказали в столичной прокуратуре.

Конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Прокуратура Москвы поручила проверить законность составления административного протокола в отношении женщины по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

«Прокуроры истребовали для изучения в порядке надзора материалы по делу об административном правонарушении», — отметили в прокуратуре.

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение в хулиганстве и уроженцам кавказских республик. Трое молодых людей приставали к пассажирке, за женщину вступились очевидцы произошедшего. В ходе потасовки нарушителей буквально вытолкнули из вагона метро.

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метрополитен прокуратура административное правонарушение
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