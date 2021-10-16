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Авария с участием трех машин стала причиной перекрытия двух полос МКАД
Происшествия
Авария с участием трех машин стала причиной перекрытия двух полос МКАД
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 октября. Авария произошла в Москве на внутренней стороне 62-го километра кольцевой автодороги. Столичный дептранс сообщает о ДТП с участием трех машин.

Столкновение произошло вечером 16 октября. В результате дорожно-транспортного происшествия сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение по двум полосам МКАД. Водителей просят выбирать пути объезда. Подробности выясняются.

«На внутренней стороне 62-го км МКАД (по направлению к пересечению с проспектом Маршала Жукова) столкнулись три автомобиля. Движение свободно по трем полосам из пяти», — сообщил дептранс в Telegram.

Похожая авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне МКАД в начале текущей недели. ДТП после пересечения со Сколковским шоссе спровоцировало затор на дороге. Столичные автоинспекторы перекрыли три полосы движения из пяти.

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